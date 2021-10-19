Медики доставили оттуда в больницу раненую 48-летнюю местную жительницу.





Прибывшим для разбирательства милиционерам женщина сообщила, что бывшая супруга сожителя проткнула ее вилами в собственном доме.





Дом 53-летней подозреваемой оказался запертым, внутри виднелся дым.





Милиционеры сообщили об инциденте в МЧС. После тушения пожара хозяйку обнаружили без сознания и доставили в больницу.





По предварительной информации, она облила себя и дом бензином, после чего подожгла.





Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщает УВД Миноблисполкома.



