Нешуточные страсти! Женщина из ревности проткнула вилами соперницу, подожгла себя и дом
История "как в кино" случилась сегодня днем в д. Новашино Минского района.
Медики доставили оттуда в больницу раненую 48-летнюю местную жительницу.
Прибывшим для разбирательства милиционерам женщина сообщила, что бывшая супруга сожителя проткнула ее вилами в собственном доме.
Дом 53-летней подозреваемой оказался запертым, внутри виднелся дым.
Милиционеры сообщили об инциденте в МЧС. После тушения пожара хозяйку обнаружили без сознания и доставили в больницу.
По предварительной информации, она облила себя и дом бензином, после чего подожгла.
Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщает УВД Миноблисполкома.
17:43 19/10/2021
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