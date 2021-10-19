По словам Осечкина, программиста зовут Сергей Савельев, «он сейчас находится в безопасности под охраной», передает «Дождь».





«Если в целом говорить, в отношении Сергея Савельева предпринимаются беспрецедентные меры безопасности», — сказал Осечкин.





Правозащитники не раскрывали фамилию источника и не публиковали его фото, пока он не прилетел во Францию, чтобы сотрудники ФСБ и СВР не могли «отсечь его по тем странам, где он перемещался». В Париже Савельев попросил политического убежища.





5 октября российская правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео с пытками, происходящими в российских тюрьмах. Как рассказал руководитель организации Владимир Осечкин, этот архив передал ему беларус Сергей.





На переданных видео запечатлены физические и сексуальные издевательства над пациентами тюремной туберкулезной больницы в Саратове.





По словам Владимира Осечкина, беларус сам был в Саратовской тюрьме и испытал на себе все ужасы заключения.





Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, поручив как ИТ-специалисту руководить компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивать доступ к видео со всей российской тюремной системы. Благодаря этому белорусу удалось получить 40 Гб видео из почти 1000 файлов.