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"Беспрецедентные меры безопасности" Российские правозащитники раскрыли имя беларуского Сноудена

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин раскрыл фамилию беларуского программиста, передавшего правозащитникам видеоархив с записями пыток и изнасилований заключенных.

"Беспрецедентные меры безопасности" Российские правозащитники раскрыли имя беларуского Сноудена
Сергей Савельев около депортационного центра в Париже
По словам Осечкина, программиста зовут Сергей Савельев, «он сейчас находится в безопасности под охраной», передает «Дождь».

«Если в целом говорить, в отношении Сергея Савельева предпринимаются беспрецедентные меры безопасности», — сказал Осечкин.

Правозащитники не раскрывали фамилию источника и не публиковали его фото, пока он не прилетел во Францию, чтобы сотрудники ФСБ и СВР не могли «отсечь его по тем странам, где он перемещался». В Париже Савельев попросил политического убежища.

5 октября российская правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео с пытками, происходящими в российских тюрьмах. Как рассказал руководитель организации Владимир Осечкин, этот архив передал ему беларус Сергей.

На переданных видео запечатлены физические и сексуальные издевательства над пациентами тюремной туберкулезной больницы в Саратове.

По словам Владимира Осечкина, беларус сам был в Саратовской тюрьме и испытал на себе все ужасы заключения. 

Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, поручив как ИТ-специалисту руководить компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивать доступ к видео со всей российской тюремной системы. Благодаря этому белорусу удалось получить 40 Гб видео из почти 1000 файлов.
Источник: telegraf.by
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