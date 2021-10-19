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"Деятельность государственных органов представлялась как незаконная" Прокуратура заблокировала сайт "Вольнае Глыбокае"

Там "дискредитировалась работа правоохранительной и судебной системы"

В прокуратуре заявили: "в отдельных статьях деятельность государственных органов представлялась как незаконная, оправдывались и героизированные лица, совершившие правонарушения и преступления".

Прокуратура Витебской области заявила, что якобы выявила нарушения требований Закона Республики Беларусь " О средствах массовой информации" в деятельности интернет-сайта "Вольнае Глыбокае":

"В ряде размещенных на ресурсе публикаций имелись фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суды ранее признали экстремистскими материалами. В отдельных статьях деятельность государственных органов представлялась как незаконная, оправдывались и героизированные лица, совершившие правонарушения и преступления. 

В публикациях негативно характеризовалась общественно-политическая ситуация в стране после завершения избирательной кампании, дискредитировалась работа правоохранительной и судебной системы страны".

В результате прокурор Витебской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-сайту "Вольнае Глыбокае", которое направили в Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информации.

С начала 2021 года независимая газета "Вольнае Глыбокае" прекратила выход. Год назад вышел ее 1000-й номер. Газета "Вольнае Глыбокае" просуществовала 26 лет, после чего оставался сайт издания.
Источник: Свабода
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