В прокуратуре заявили: "в отдельных статьях деятельность государственных органов представлялась как незаконная, оправдывались и героизированные лица, совершившие правонарушения и преступления".





Прокуратура Витебской области заявила, что якобы выявила нарушения требований Закона Республики Беларусь " О средствах массовой информации" в деятельности интернет-сайта "Вольнае Глыбокае":





"В ряде размещенных на ресурсе публикаций имелись фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суды ранее признали экстремистскими материалами. В отдельных статьях деятельность государственных органов представлялась как незаконная, оправдывались и героизированные лица, совершившие правонарушения и преступления.





В публикациях негативно характеризовалась общественно-политическая ситуация в стране после завершения избирательной кампании, дискредитировалась работа правоохранительной и судебной системы страны".





В результате прокурор Витебской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-сайту "Вольнае Глыбокае", которое направили в Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информации.





С начала 2021 года независимая газета "Вольнае Глыбокае" прекратила выход. Год назад вышел ее 1000-й номер. Газета "Вольнае Глыбокае" просуществовала 26 лет, после чего оставался сайт издания.











