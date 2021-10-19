Коня на скаку остановит: сельчанка не только отбилась от грабителя, но и заставила его убегать
В деревне Галы Буда-Кошелевского района грабитель напал на 58-летнюю женщину. Потерпевшей удалось отбиться, сообщает МВД.
Днем 18 октября на 58-летнюю пенсионерку в ее собственном доме напал мужчина с ножом. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности.
Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого преступник скрылся, прихватив с собой одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька.
В тот же вечер подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Жлобине.
16:19 19/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение