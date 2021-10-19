Днем 18 октября на 58-летнюю пенсионерку в ее собственном доме напал мужчина с ножом. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности.





Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого преступник скрылся, прихватив с собой одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька.





В тот же вечер подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Жлобине.