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Коня на скаку остановит: сельчанка не только отбилась от грабителя, но и заставила его убегать

В деревне Галы Буда-Кошелевского района грабитель напал на 58-летнюю женщину. Потерпевшей удалось отбиться, сообщает МВД.

Днем 18 октября на 58-летнюю пенсионерку в ее собственном доме напал мужчина с ножом. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности.

Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого преступник скрылся, прихватив с собой одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька.

В тот же вечер подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Жлобине.
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