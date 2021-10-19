Об этом сообщает польская пограничная служба в своем твиттере.





Кроме того, ведомство сообщило, что 18 октября было зафиксировано 612 случаев незаконного пересечения белорусско-польской границы и задержано 11 мигрантов: 10 человек из Ирака и один из Турции.







