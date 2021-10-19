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Польские пограничники: помогать нелегалам незаконно пересекать границу могли граждане Азербайджана, Турции и Украины

Польские пограничники задержали троих иностранцев – граждан Азербайджана, Турции и Украины – и обвинили их в пособничестве в незаконном пересечении границы с Беларусью.

Об этом сообщает польская пограничная служба в своем твиттере.

Кроме того, ведомство сообщило, что 18 октября было зафиксировано 612 случаев незаконного пересечения белорусско-польской границы и задержано 11 мигрантов: 10 человек из Ирака и один из Турции.
Источник: currenttime.tv
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