Глава Минздрава утверждает: ситуация полностью контролируемая
Докладывая Лукашенко о ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что "ситуация полностью контролируемая"
«Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику, на прерывание эпидемического процесса и на лечение пациентов, о котором в том числе сегодня идет речь», — сказал глава Минздрава.
В то же время он отметил, что четвертая волна характеризуется высоким ростом заболеваемости, с которым страна еще не сталкивалась.
Между тем, Минздрав накануне приостановил оказание плановой медицинской помощи - "ситуация заставляет расставлять приоритеты"
12:32 19/10/2021
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