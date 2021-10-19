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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава Минздрава утверждает: ситуация полностью контролируемая

Докладывая Лукашенко о ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что "ситуация полностью контролируемая"

«Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику, на прерывание эпидемического процесса и на лечение пациентов, о котором в том числе сегодня идет речь», — сказал глава Минздрава.

В то же время он отметил, что четвертая волна характеризуется высоким ростом заболеваемости, с которым страна еще не сталкивалась.

Между тем, Минздрав накануне приостановил оказание плановой медицинской помощи -  "ситуация заставляет расставлять приоритеты"
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