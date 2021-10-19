«Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику, на прерывание эпидемического процесса и на лечение пациентов, о котором в том числе сегодня идет речь», — сказал глава Минздрава.





В то же время он отметил, что четвертая волна характеризуется высоким ростом заболеваемости, с которым страна еще не сталкивалась.







