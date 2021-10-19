МВД объявило о новом "экстремистском формировании"
Количество "экстремистов" в стране растет "не по дням, а по часам"
В МВД Беларуси заявили о новом "экстремистском формировании".
Им признали "группу граждан", "объединенную телеграмм-каналом "Буслы ляцяць" и чатом "Буслы ляцяць chat".
Силовики заявляют, что создателям, руководителям и участникам "экстремистского формирования" грозит до 7 лет лишения свободы.
Буквально накануне "экстремистскими формированиями" были признаны группы граждан, объединенные интернет-сайтом "Дзе.чат" и инициативой "Рабочы рух"
11:40 19/10/2021
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