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МВД объявило о новом "экстремистском формировании"

Количество "экстремистов" в стране растет "не по дням, а по часам"

В МВД Беларуси заявили о новом "экстремистском формировании". 

Им признали "группу граждан", "объединенную телеграмм-каналом "Буслы ляцяць" и чатом "Буслы ляцяць chat". 

Силовики заявляют, что создателям, руководителям и участникам "экстремистского формирования" грозит до 7 лет лишения свободы.


Буквально накануне "экстремистскими формированиями" были признаны группы граждан, объединенные интернет-сайтом "Дзе.чат" и инициативой "Рабочы рух"
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