Нынешняя волна коронавируса в Беларуси гораздо страшнее предыдущих, по крайней мере для системы здравоохранения. Каждый день мы слышим официальную статистику, в октябре там фигурирует около 2 тыс. новых пациентов.





Виталий Чуясов. Остальные шестизначные цифры по числу тестов, заболевших и выздоровевших воспринимаются слабо, хотя они также очень важны. Сейчас поймете почему, пишет колумнист Office Life





На 18 октября 2021 года положительный тест был у 573 943 человек. Выздоровели 546 415 пациентов. То есть в моменте COVID-19 болели 27 528 человек.





Для сравнения: 18 октября 2020-го, ровно год назад, с таким диагнозом числились менее 8 тыс. человек — примерно в 3,5 раза меньше.





Подъем заболеваемости в эту волну начался в сентябре. В августе было сравнительно спокойно — ежесуточно болело около 6 тыс. человек. Но буквально за первую неделю сентября их число выросло до 10 тыс. и, как видим, примерно за месяц увеличилось почти в 3 раза.





То есть при сохранении нынешней динамики к началу зимы мы можем иметь под 100 тыс. ковид-положительных белорусов (только по официальной версии, в реальности ситуация гораздо хуже - прим. БП). Это мрачный прогноз, пусть бы он не сбылся, но пока цифры заставляют готовиться к худшему.





Выстоит ли наша система здравоохранения? По крайней мере из отчетов Минздрава мы видим, что система готовится принять удар.





В Минске общий коечный фонд — 10,2 тыс. единиц, из них под пациентов с COVID-19 перепрофилировано 5,5 тыс. коек.





Брестская область: 13,4 тыс. коек всего, ковидных — 5,2 тыс.





Витебская область: 11,7 тыс. / 4,1 тыс.





Гомельская область: 14,7 тыс. / 5,5 тыс.





Гродненская область: 9,7 тыс. / 3,2 тыс.





Минская область: нет данных / 4,1 тыс.





Могилевская область: 10,7 тыс. / 3,7 тыс.





То есть в столице примерно половина коечного фонда уже зарезервирована под пандемию, в регионах — около трети. В общей сложности 31,3 тыс. коек.





Министр Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что на середину октября 2,5 тыс. зарезервированных коек еще были свободны. Но, как видим, резерв оставался очень незначительный, и, скорее всего, уже сейчас надо принимать решения о новом перепрофилировании.





Плюс с 18 октября приостановили оказание плановой медпомощи — то есть не исключено, что рассматривают пессимистический сценарий и готовят новые резервы.





Так что не болейте, берегите себя и близких. Сейчас COVID-19 — это очень и очень серьезно.





Задумайтесь о прививках, и, кстати, не только от COVID-19, но и от гриппа, который в этом году также никто не отменял.



