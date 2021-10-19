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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зачем издеваетесь над людьми: Лукашенко прокомментировал штрафы за маски

Глава государства во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса, раскритиковал чиновников за инициативы по принуждению белорусов носить маски.



Александр Лукашенко, в частности, остался недоволен предложениями ввести принудительную вакцинацию от COVID, штрафы за отсутствие масок и проводить рейды милиции.

"Вы зачем издеваетесь над людьми?" - цитирует белорусского лидера Telegram-канал Пул первого.

Ранее 12 октября главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай сообщила, что на уровне республиканских властей рассматривается вопрос о введении ответственности для белорусов, которые нарушают правила социального дистанцирования и не носят маски.

В Мингорисполкоме накануне также рассказали о введении масочного режима и планах привлекать к административной ответственности тех, кто будет нарушать масочный режим.

Напомним, что в Беларуси масочный режим был ужесточен 9 октября.
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