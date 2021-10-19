







Александр Лукашенко, в частности, остался недоволен предложениями ввести принудительную вакцинацию от COVID, штрафы за отсутствие масок и проводить рейды милиции.





"Вы зачем издеваетесь над людьми?" - цитирует белорусского лидера Telegram-канал Пул первого.





Ранее 12 октября главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай сообщила, что на уровне республиканских властей рассматривается вопрос о введении ответственности для белорусов, которые нарушают правила социального дистанцирования и не носят маски.





В Мингорисполкоме накануне также рассказали о введении масочного режима и планах привлекать к административной ответственности тех, кто будет нарушать масочный режим.





Напомним, что в Беларуси масочный режим был ужесточен 9 октября.