Зачем издеваетесь над людьми: Лукашенко прокомментировал штрафы за маски
Глава государства во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса, раскритиковал чиновников за инициативы по принуждению белорусов носить маски.
Александр Лукашенко, в частности, остался недоволен предложениями ввести принудительную вакцинацию от COVID, штрафы за отсутствие масок и проводить рейды милиции.
"Вы зачем издеваетесь над людьми?" - цитирует белорусского лидера Telegram-канал Пул первого.
Ранее 12 октября главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай сообщила, что на уровне республиканских властей рассматривается вопрос о введении ответственности для белорусов, которые нарушают правила социального дистанцирования и не носят маски.
В Мингорисполкоме накануне также рассказали о введении масочного режима и планах привлекать к административной ответственности тех, кто будет нарушать масочный режим.
Напомним, что в Беларуси масочный режим был ужесточен 9 октября.
11:28 19/10/2021
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