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Волонтера Илью Миронова хотят обвинить в "финансировании экстремистской деятельности"

Он известен тем, что написал более 2.500 писем поддержки политзаключенным и отнес в СИЗО десятки передач.

Советский РОВД Гомеля проводит проверку в отношении волонтера Ильи Миронова «по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-2 УК» (финансирование экстремистской деятельности). 

Об этом говорится в ответе из милиции, который пришел по месту жительства молодого человека. Документ разместила в «Фейсбуке» его мать Валентина Миронова. Волонтер находится в гомельском СИЗО № 3.

Миронов был задержан в июле по подозрению в «акте терроризма» (статья 289 УК). Через восемь дней, проведенных в изоляторе временного содержания, он вышел на свободу, но остался в статусе подозреваемого.

Вновь Миронов был задержан 30 сентября. Утром он ушел на суд поддержать жителя Гомеля и не вернулся, позже позвонил матери и сообщил, что задержан на 72 часа. В тот же день в провластных телеграм-каналах появилось «видеопризнание» Миронова в том, что после гибели в Минске сотрудника EPAM Андрея Зельцера он написал на своей странице в «Фейсбуке» соболезнования семье погибшего.

МВД сообщило, что установило более 200 человек, оставивших, по мнению министерства, оскорбительные комментарии в адрес силовика, погибшего в перестрелке с Зельцером. Им вменяют в вину оскорбление представителя власти и разжигание розни (статьи 369 и 130 Уголовного кодекса).

После трех дней в ИВС Миронова перевели в СИЗО.
Источник: naviny
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