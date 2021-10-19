«Учитывая эпидемическую ситуацию, сегодня Минздраву представляется целесообразным поставить более жесткие рамки в работе амбулаторно-поликлинического звена.





При этом приказом увеличивается время работы КТ-кабинетов в Минске. Это поможет повысить частоту выявления и обеспечит своевременную госпитализацию и оказание помощи пациентам с COVID-19.





Кроме того, освобождая медиков от плановой помощи, мы увеличиваем количество контактных бригад на выездах. Ситуация с коронавирусной инфекцией заставляет расставлять приоритеты», — говорится в сообщении ведомства.



