Минздрав - о приостановке оказания плановой помощи: Ситуация заставляет расставлять приоритеты
В Минздраве пояснили, почему в стране временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.
«Учитывая эпидемическую ситуацию, сегодня Минздраву представляется целесообразным поставить более жесткие рамки в работе амбулаторно-поликлинического звена.
При этом приказом увеличивается время работы КТ-кабинетов в Минске. Это поможет повысить частоту выявления и обеспечит своевременную госпитализацию и оказание помощи пациентам с COVID-19.
Кроме того, освобождая медиков от плановой помощи, мы увеличиваем количество контактных бригад на выездах. Ситуация с коронавирусной инфекцией заставляет расставлять приоритеты», — говорится в сообщении ведомства.
10:45 19/10/2021
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