Борьба Пауэлла с раком и его преклонный возраст отнесли его в категорию наиболее уязвимых для COVID-19 людей.





Ученые говорят, что именно эти крайне уязвимые люди больше всего выигрывают от коллективного иммунитета, который обеспечивает масштабная вакцинация.





Согласно заявлению семьи Пауэлла, экс-госсекретарь прошел полный курс вакцинации.





Но у него была множественная миелома – форма рака крови, который подавляет иммунный ответ организма. И болезнь, и лечение приводят к ослаблению иммунной системы пациента.





Такие пациенты не только уязвимы для многих видов инфекции, но их иммунная система также не очень хорошо реагирует на вакцины.





Меньше чем у половины вакцинированных пациентов с множественной миеломой вырабатывается достаточно хороший иммунный ответ, способный защитить их от COVID-19, отметила эпидемиолог из Нью-Йоркского университета Селин Гундер в недавнем исследовании.





Кроме того, пожилые люди чаще умирают от COVID-19, чем молодые. Пауэллу было 84 года.





Такие пациенты, как Пауэлл подвергаются наибольшему риску при широком распространении вируса, отметила эпидемиолог из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Уитни Робинсон.





«Если мы не снижаем уровень передачи коронавируса, самые уязвимые группы населения – пожилые, люди с ослабленным иммунитетом, просто невезучие, чей организм не может дать надежный иммунный ответ на вакцину – платят высокую цену», – сказала она.





Другие отмечают, что лучший способ снизить уровень передачи вируса – это увеличение числа вакцинаций.





«Пауэлл мог бы не подхватить вирус, если бы у нас был очень высокий уровень вакцинации, – предположил профессор права в области здравоохранения в Джорджтаунском университете Лоуренс Гостин. – Вот почему мы должны покончить с дезинформацией, которая отталкивает многих от вакцинации».





Кампания по вакцинации в США застопорилась, причем водораздел явно носит партийный характер.





Большинство республиканцев (58 процентов) вакцинировались, но в эту группу также входит самая большая (23 процента) доля тех, кто заявил, что они точно не будут прививаться.





Такие данные были получены в ходе опроса Kaiser Family Foundation.





Республиканцы чаще говорили социологам, что вакцины не работают так, как было обещано.





Для сравнения, 90 процентов демократов прошли вакцинацию, и только 4 процента заявили, что точно не будут делать прививку.





Ни одна вакцина не является совершенной, но пациенты, заполняющие больницы во многих регионах США, в подавляющем большинстве не были вакцинированы.





По статистике федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, уровень госпитализаций среди невакцинированных в 12 раз выше, чем среди тех, кто сделал прививку.