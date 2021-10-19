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Эксперты: смерть Колина Пауэлла от ковида – аргумент в пользу вакцинации

По мнению экспертов, смерть бывшего госсекретаря Колина Пауэлла от осложнений COVID-19 показывает, почему еще больше людей должны пройти вакцинацию.

Борьба Пауэлла с раком и его преклонный возраст отнесли его в категорию наиболее уязвимых для COVID-19 людей.

Ученые говорят, что именно эти крайне уязвимые люди больше всего выигрывают от коллективного иммунитета, который обеспечивает масштабная вакцинация.

Согласно заявлению семьи Пауэлла, экс-госсекретарь прошел полный курс вакцинации.

Но у него была множественная миелома – форма рака крови, который подавляет иммунный ответ организма. И болезнь, и лечение приводят к ослаблению иммунной системы пациента.

Такие пациенты не только уязвимы для многих видов инфекции, но их иммунная система также не очень хорошо реагирует на вакцины.

Меньше чем у половины вакцинированных пациентов с множественной миеломой вырабатывается достаточно хороший иммунный ответ, способный защитить их от COVID-19, отметила эпидемиолог из Нью-Йоркского университета Селин Гундер в недавнем исследовании.

Кроме того, пожилые люди чаще умирают от COVID-19, чем молодые. Пауэллу было 84 года.

Такие пациенты, как Пауэлл подвергаются наибольшему риску при широком распространении вируса, отметила эпидемиолог из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Уитни Робинсон.

«Если мы не снижаем уровень передачи коронавируса, самые уязвимые группы населения – пожилые, люди с ослабленным иммунитетом, просто невезучие, чей организм не может дать надежный иммунный ответ на вакцину – платят высокую цену», – сказала она.

Другие отмечают, что лучший способ снизить уровень передачи вируса – это увеличение числа вакцинаций.

«Пауэлл мог бы не подхватить вирус, если бы у нас был очень высокий уровень вакцинации, – предположил профессор права в области здравоохранения в Джорджтаунском университете Лоуренс Гостин. – Вот почему мы должны покончить с дезинформацией, которая отталкивает многих от вакцинации».

Кампания по вакцинации в США застопорилась, причем водораздел явно носит партийный характер.

Большинство республиканцев (58 процентов) вакцинировались, но в эту группу также входит самая большая (23 процента) доля тех, кто заявил, что они точно не будут прививаться.

Такие данные были получены в ходе опроса Kaiser Family Foundation.

Республиканцы чаще говорили социологам, что вакцины не работают так, как было обещано.

Для сравнения, 90 процентов демократов прошли вакцинацию, и только 4 процента заявили, что точно не будут делать прививку.

Ни одна вакцина не является совершенной, но пациенты, заполняющие больницы во многих регионах США, в подавляющем большинстве не были вакцинированы.

По статистике федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, уровень госпитализаций среди невакцинированных в 12 раз выше, чем среди тех, кто сделал прививку.
Источник: golosameriki.com
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