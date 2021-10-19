"По данным следствия, неоднократно в прошлом и текущем годах, находясь на территории города Минска и Минского района, контролеры наземного пассажирского транспорта выявляли безбилетных пассажиров и получали от них наличные денежные средства в качестве штрафа. Однако, в некоторых случаях из-за отсутствия у безбилетников документов, подтверждающих личность, контролеры отпускали их во избежания необходимой процедуры по доставлению правонарушителей в территориальный орган внутренних дел для установления личности. При этом постановления о наложении административного взыскания составляли на ранее привлеченных ими граждан за безбилетный проезд. Копия постановления, как правило, на руки гражданам не выдавалась", - рассказали в ведомстве.





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Кроме того, следствие зафиксировало случаи, когда контролеры получали от пассажиров деньги и не выносили постановления о наложении административного взыскания, пишет interfax.by





"Таким образом, действиями обвиняемых по составлению недействительных протоколов или по не составлению протоколов причинен вред правам и законным интересам граждан. По уголовным делам признано потерпевшими 9 граждан", - отметили в СК.





Там сообщили, что в ходе расследования изучены личности обвиняемых – все ранее не судимы и положительно характеризуются по месту жительства и работы.





По завершении расследования уголовных дел действия обвиняемых, 57-летнего мужчины, 46 и 51-летних женщин, квалифицированы по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ко всем применена мера пресечения в виде личного поручительства.





Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.



