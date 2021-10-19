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Ночью в Бобруйске в больнице случился пожар - эвакуированы 38 пациентов

В ведомстве уточнили, что 19 октября в 1.50 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона на улице Пролетарской.

В ночь на 19 октября в Бобруйске в больнице произошёл пожар,  эвакуированы 38 пациентов, говорится в сообщении на сайте МЧС во вторник. 


"На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. Первые спасатели прибыли уже через три минуты. Из окна на четвертом этаже шел дым, создалось задымление в коридоре. Как выяснилось позже, горение происходило в палате кардиологического отделения. Обслуживающий персонал в соответствии с инструкциями начал эвакуацию пациентов", - рассказали в МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены кровать, постельные принадлежности и прикроватная тумбочка. Пострадавших нет. 

Работниками больницы совместно со спасателями из здания эвакуированы 38 пациентов. 

Причина происшествия выясняется. Предполагаемая версия – неосторожное обращение с огнем.
interfax.by
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