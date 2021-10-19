Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.





Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний гражданин Украины, находясь на территории Беларуси, изготавливал совместно с матерями малолетних детскую порнографию. "Готовые материалы мужчина продавал в даркнете, при этом используя для рекламы своей деятельности официальные интернет-площадки. В феврале и апреле текущего года были задержаны 6 участников международной преступной группы, которая занималась сексуальной эксплуатацией детей. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следствия совместно с оперативниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси установлена еще одна женщина, 37-летняя жительница Минска, продававшая свою 10-летнюю дочь для съемок в порно", - рассказали в СК.









На допросе подозреваемая рассказала, что в социальной сети Instagram ей написал пользователь и предложил купить снимки ее дочери эротического характера. При этом ничего криминального она в этом не увидела, а согласилась на предложение иностранца и организовала совместно с фотографом две фотосессии девочки без нижнего белья. "За каждую съемку она получила денежный перевод в размере $100. При изучении личности подозреваемой установлено, что она является многодетной матерью и имеет постоянное место работы. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась", - отметили в С� �дственном комитете.





Действия подозреваемой квалифицированы по ч.1 ст.169 (развратные действия), ч.3 ст.343-1 (изготовление порнографических материалов с использованием заведомо малолетнего лица) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Дети переданы на воспитание отцу.





"В настоящее время по данному уголовному делу в Беларуси установлены 9 потерпевших девочек в возрасте от 5 до 13 лет. На этом работа правоохранителей не останавливается, проверяется информация в отношении еще ряда лиц, которые зарабатывали на продаже своих детей для съемок в порно. Расследование продолжается", - подчеркнули в СК.



