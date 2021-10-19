В ближайшие дни Европейский Союз закроет границы для граждан Украины из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил журналист издания Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.





«Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных для путешествий третьих стран. Она была добавлена (в список — ред.) в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет оставаться в перечне», — говорится в сообщении.



