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ЕС исключит Украину из зеленого списка

На этой неделе Украина будет удалена из рекомендованного Евросоюзом списка COVID-безопасных для путешествий третьих стран.

В ближайшие дни Европейский Союз закроет границы для граждан Украины из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил журналист издания Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных для путешествий третьих стран. Она была добавлена (в список — ред.) в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет оставаться в перечне», — говорится в сообщении.

Отметим, решение относительно стран, которые попадают в «зеленый» список Евросоюза, принимает Совет ЕС, пишет Телеграф.
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