







Предстоит подробный анализ обстановки в каждом из регионов. "По видеосвязи доложат губернаторы, в областные студии пригласят и всех ответственных по отрасли. И, конечно, общая оценка обстановки от Минздрава - в Минске в зале совещаний соберут отраслевое руководство, уполномоченных по регионам, специалистов и экспертов от медицины", - информируют авторы Telegram-канала "Пул Первого".



