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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сегодня губернаторы дистанционно доложат Лукашенко о ситуации с COVID-19

Во Дворце Независимости 19 октября состоится большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси. Это мероприятие станет началом анонсированной ранее главой государства соответствующей тематической недели.

Об этом сообщает БЕЛТА.


Предстоит подробный анализ обстановки в каждом из регионов. "По видеосвязи доложат губернаторы, в областные студии пригласят и всех ответственных по отрасли. И, конечно, общая оценка обстановки от Минздрава - в Минске в зале совещаний соберут отраслевое руководство, уполномоченных по регионам, специалистов и экспертов от медицины", - информируют авторы Telegram-канала "Пул Первого".
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