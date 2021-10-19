Как такое могло произойти?

Как всплывает правда

Общеизвестно, что статистикой очень легко манипулировать. Однако, чем больше во времени поводятся эти манипуляции, тем чаще они всплывают из подвалов «тайных канцелярий».





О том, что официальная статистика Минздрава Беларуси, мягко говоря, хромает на все четыре ноги, мы писали уже не раз. Однако в последнее время министерство само начало делать прокол на проколе, раскрывая все секреты того, как в стране официально фиксируют распространение пандемии COVID-19.





Так в конце сентября Республиканский научно-практический центр медицинских технологий Минздрава опубликовал в своем сборнике статистику по смертности в белорусских больницах в 2020 году. Достаточно легко сопоставив цифры со статистикой 2019 года, журналисты обнаружили увеличение смертности почти на 16 тыс. человек. И хотя самого коронавируса в статистике по смертности не было, не составило труда понять, за счет чего так много умерло людей в Беларуси. Ведь иных вспышек заболеваний со смертельным исходом за этот период не было. Минздрав, конечно, быстро устранил свой прокол и убрал из интернета опубликованные данные, но было уже поздно.





И вот, на прошлой неделе сам министр здравоохранения взорвал новую бомбу, озвучив цифры, которые напрочь отметают все ранее озвученные официальные данные Минздрава по распространению коронавируса в Беларуси.





Запутались в цифрах?





Как заявил 16 октября 2021 года министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в эфире телеканала «Беларусь-1», в Беларуси под ковидных больных выделена треть коечного фонда белорусских больниц. Министр назвал даже конкретные цифры – 32 тыс. коек, из которых 2,5 тыс. – еще не заняты и находятся в резерве на случай увеличения количества больных. Получается, что на 16 октября 2021 года в белорусских клиниках находились 29,5 тыс. больных коронавирусом.





Даже не специалистам в здравоохранении понятно, что госпитализированные это отнюдь не все больные. Госпитализируют в основном только тяжелых больных. Лица, у которых заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, лечатся дома. Причем больных, которые лечатся дома, значительно больше.





Между тем, согласно официальным данным Минздрава, по состоянию на 16 октября 2021 года за все время пандемии в Беларуси заболели 570006 человек, из них выздоровели 543072, а погибли 4369. Считаем: 570006 заразившихся, минус 543072 выздоровевших и минус 4369 скончавшихся, получается 22565.





Итак, если верить официальным данным Минздрава, то на 16 октября 2021 года по всей Беларуси больных COVID-19 было 22565 человек. Это общее количество всех больных, не только те, которые лечатся в больнице, но и те, кто лечится дома. Но ведь по словам министра Дмитрия Пиневича, только тех больных, которые находятся в больнице на 16 октября - 29,5 тыс., то есть, на 7 тыс. больше, чем вообще всех больных COVID-19. Понятно, что такого в принципе не может быть.





Где правда зарыта?





В ежедневных сводках по заболевшим, выздоровевшим и погибшим, при желании очень легко давать любые цифры. Проверить их все равно сложно, так как для этого нужно иметь доступ ко всем ежедневным отчетам всех медицинских учреждений страны. Даже ВОЗ вынуждена довольствоваться теми цифрами, которые дает Минздрав.





Совсем другое дело коечный фонд. Тут информация по количеству перепрофилированных коек в больничном фонде легко проверяется. Кроме того, под это выделяется специальное финансирование, для обеспечения необходимыми лекарствами, едой и тем же кислородом.





Поэтому озвученная Дмитрием Пиневичем цифра 32 тыс. коек, выделенных под больных COVID-19 и о 2,5 тыс. коек пока еще свободных по состоянию на 16 октября – реальная. Соответственно, на ее основании можно произвести определенные подсчеты исходя из того, какой именно процент от всех заболевших коронавирусом попадает в больницу. В подавляющем большинстве, в Беларуси и во всем мире также, в больницу попадают только тяжелые больные.





По данным различных исследований, индийский штамм «Дельта» оказался значительно более заразным и опасным своих предшественников. Это значит, что от одного больного заражается больше людей, а сама болезнь стала более коварной и начала поражать более молодых и даже детей. Все это отчетливо видно и по мировой статистике. При этом сама болезнь начала проходить более стремительно, что привело к увеличению смертности.





Однако, если брать процентное соотношение тяжелых больных к тем, у кого болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, то оно значительно не изменилось. В некоторых странах процент тяжелых больных увеличился лишь на доли процента. Это связано как с текущим уровнем вакцинации, так и с тем, что стало больше болеть молодых людей и детей, которые переносят болезнь легче.





В целом же, болезнь в тяжелой форме, когда требуется госпитализация, согласно мировой статистике, протекает в разных странах у 11-15% заразившихся.





Минздрав Беларуси, к сожалению, не публикует сведения о том, какой процент от всех больных COVID-19 попадает в больницу, либо у какой части заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.





Но если исходить из среднемирового процента тяжелых больных (13%) и из того, что только их белорусские медики госпитализируют, то в Беларуси на 16 октября 2021 года должно было бы быть около 227 тыс. больных коронавирусом (официальная цифра от Минздрава – 22,5 тыс.).





Но в Беларуси, где официальная статистика по смертности с «выявленной коронавирусной инфекцией» самая маленькая в мире, по идее должно быть и меньше тяжелых больных, которые попадают в больницу. Однако, если допустить, что в Беларуси процент тяжелых больных, подлежащих госпитализации, все же выше мировых показателей, то даже в таком случае разница между официальными данными и теми, которые выводятся из соотношения тяжелых больных ко всем остальным, буквально зашкаливает.





Допустим, что в Беларуси в тяжелой форме коронавирус протекает у 20% больных (или госпитализируют 20% больных). Исходя из этого, а также количества госпитализированных, озвученных министром, получается, что в Беларуси количество больных на 16 октября 2021 года должно было составлять 147,5 тыс. человек (официальные данные Минздрава - 22,5 тыс.). Для такого количества болеющих, в октябре ежедневно должны были заболевать 9500–10000 человек, а не 1900-2000, как сообщал Минздрав.





Если предположить, что в Беларуси процент тяжелых больных COVID-19 вдвое выше среднемирового показателя, то и тогда больных на 16 октября должно было быть приблизительно 113,5 тыс. человек.





Повторимся, что все эти цифры вытекают из данных, озвученных 16 октября министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем и практики госпитализации больных. В любом случае, если по его словам, только в больницах на 16 октября находилось 29,5 тыс. больных коронавирусом, то общее количество больных никак не могло составлять на эту дату 22,5 тыс. человек.



