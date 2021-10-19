В пресс-службе Следственного комитета РБ напомнили, что весной текущего года Уголовный кодекс Республики Беларусь дополнен ст.317-2, согласно которой лица, неоднократно управлявшие транспортными средствами и не имеющие либо лишенные такого права, подлежат привлечению к уголовной ответственности.





Дополнение закона данной нормой вызвано регулярным небрежным отношением отдельных автолюбителей к соблюдению требований административного законодательства и связанным с этим ростом числа дорожно-транспортных происшествий.





По данным следствия, 7 сентября текущего года 56-летний гражданин Грузии остановлен сотрудниками ГАИ при управлении автомобилем ВАЗ на улице Аранской в Минске. При проверке выяснилось, что права на управление автомобилем он не имеет, однако регулярно им пользуется, о чем свидетельствовал ряд административных правонарушений. Следует отметить, что несколько штрафов так и не были оплачены.





В связи с явным, неоднократным и умышленным нарушением положений ст.18.14 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления" Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях действия гражданина квалифицированы по ст.317-2 Уголовного кодекса Беларуси.





В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и пояснил, что ранее у него были "права" на управление автомобилями категории "В" и "С". По словам мужчины, он неоднократно пытался сдать экзамены для получения водительского удостоверения, но каждый раз неудачно. В связи со сменой работы 4 года назад начал заниматься индивидуальной деятельностью, возникла необходимость личного управления автомобилем. Фигурант признался, что на протяжении последних лет постоянно лично управлял автомобилем.





Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.





Изменения в закон вступили недавно, но данный эпизод уже не первый. Так, по одному из ранее расследованных уголовных дел судом уже вынесен приговор в отношении жителя Минска. Мужчина приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 25% заработка в доход государства и лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, пишет abw.by



