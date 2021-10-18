







Харби Али Куллане, экс-советник премьер-министра Сомали, рассказал изданию, что его 25-летний сын сейчас находится под стражей. Сам отец шокирован и совершенно не ожидал подобного от своего сына.





По данным источников газеты, пишет Сentralasia.media, Али Харби Али ранее подозревался в радикальных взглядах, а перед тем, как убить Эммесса, был направлен на специальную программу дерадикализации. Следствие считает, что он действовал в одиночку.





Нападение на Эммесса произошло в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс во время встречи политика с гражданами в церкви. Злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Эммессу оказали первую помощь, однако впоследствии он умер от полученных травм.