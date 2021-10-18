Главреду информагентства БелаПАН Левшиной продлили срок содержания под стражей
Директору и главному редактору информационной компании БелаПАН Ирине Левшиной, задержанной 18 августа, еще на два месяца продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает @navinyonline со ссылкой на информацию, полученную от ее дочери Анны.
Не вышел на свободу после двух месяцев содержания под стражей и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. Официальной информации о продлении ему меры пресечения пока нет, уточняет БелаПАН.
Напомним, Левшиной и Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).
21:36 18/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение