



Об этом сообщает @navinyonline со ссылкой на информацию, полученную от ее дочери Анны.





Не вышел на свободу после двух месяцев содержания под стражей и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. Официальной информации о продлении ему меры пресечения пока нет, уточняет БелаПАН.





Напомним, Левшиной и Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).