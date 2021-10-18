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Главреду информагентства БелаПАН Левшиной продлили срок содержания под стражей

Директору и главному редактору информационной компании БелаПАН Ирине Левшиной, задержанной 18 августа, еще на два месяца продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.


Об этом сообщает @navinyonline со ссылкой на информацию, полученную от ее дочери Анны.

Не вышел на свободу после двух месяцев содержания под стражей и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов. Официальной информации о продлении ему меры пресечения пока нет, уточняет БелаПАН.

Напомним, Левшиной и Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).
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