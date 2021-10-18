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«Это люди не бедные»: чего мы не знаем о мигрантах, застрявших на границах с ЕС

Маршруты для нелегальной миграции нарабатывались годами и стоят немалых денег, говорит собеседник радио Sputnik - военный эксперт, кандидат социологических наук Александр Тиханский.



Люди, которые приезжают в Беларусь и пытаются здесь перейти границу и уйти в Европу это люди не бедные, отмечает собеседник радио Sputnik.

"У каждого – от 5 до 15 тысяч евро, это не те слои населения, которые остаются там работать в сельском хозяйстве и пытаться себя прокормить, это нужно понимать", отмечает эксперт.

"Касаясь Афганистана, конкретно могу сказать, что богатые оттуда уже выехали, средний слой пытается выехать, но у них в таких же объемах деньги находятся. На сегодняшний день можно говорить о том, что мигранты идут не только через Беларусь, они идут и через Россию на Финляндию и так далее. Вот я, например, по своим коллегам социологам знаю, что каждый день в Германию прибывает от 500 до тысячи беженцев различного рода, и Ирак, и Афганистан, но все – люди с деньгами. И они пересекли границы в основном через Финляндию и Эстонию, некоторая часть уходит через Литву, Латвию и Польшу", ― рассказывает Тиханский.

Обстановка с мигрантами на границах на сегодняшний день сложилась довольно противоречивая, говорит эксперт.

"Мало того, что сейчас погода изменилась, как им жить на нейтральной полосе, но я думаю, что Евросоюз заставит и литовцев, и латышей сработать на прием, а они знают, что мигранты у них не поселятся, а пойдут дальше", рассуждает Тиханский.

"Мигрантов не интересует ни Литва, ни Латвия, ни Польша, их интересует Германия, Франция. Великобритания сейчас сложнее, поскольку после brexit там отношение ужесточилось", ― говорит Тиханский.
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