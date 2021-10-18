







Люди, которые приезжают в Беларусь и пытаются здесь перейти границу и уйти в Европу это люди не бедные, отмечает собеседник радио Sputnik.





"У каждого – от 5 до 15 тысяч евро, это не те слои населения, которые остаются там работать в сельском хозяйстве и пытаться себя прокормить, это нужно понимать", отмечает эксперт.





"Касаясь Афганистана, конкретно могу сказать, что богатые оттуда уже выехали, средний слой пытается выехать, но у них в таких же объемах деньги находятся. На сегодняшний день можно говорить о том, что мигранты идут не только через Беларусь, они идут и через Россию на Финляндию и так далее. Вот я, например, по своим коллегам социологам знаю, что каждый день в Германию прибывает от 500 до тысячи беженцев различного рода, и Ирак, и Афганистан, но все – люди с деньгами. И они пересекли границы в основном через Финляндию и Эстонию, некоторая часть уходит через Литву, Латвию и Польшу", ― рассказывает Тиханский.





Обстановка с мигрантами на границах на сегодняшний день сложилась довольно противоречивая, говорит эксперт.





"Мало того, что сейчас погода изменилась, как им жить на нейтральной полосе, но я думаю, что Евросоюз заставит и литовцев, и латышей сработать на прием, а они знают, что мигранты у них не поселятся, а пойдут дальше", рассуждает Тиханский.





"Мигрантов не интересует ни Литва, ни Латвия, ни Польша, их интересует Германия, Франция. Великобритания сейчас сложнее, поскольку после brexit там отношение ужесточилось", ― говорит Тиханский.