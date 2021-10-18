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Появилось видео конфликта бойцов «Витязя» с военными из Чечни

В учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае в ходе испытаний на право ношения крапового берета возник конфликт между бойцами 604-го центра спецназначения "Витязь" и военнослужащими из Чечни.

Фото: РИА «Новости»

Бойцы "Витязя", по ряду сообщений, пишет Udf.name, отказались носить краповые береты из-за того, что чеченские военнослужащие якобы нарушали правила испытаний: их во время 10-километрового марш-броска подвозили на машинах. По данным корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, из-за этого произошла массовая драка, которую якобы останавливал начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

В Росгвардии заявили, что драки не было, а имело место "проявление эмоций", а "победил, как всегда, сильнейший".

По данным пишущего о правоохранительных органах телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", нападением на инструкторов, принимавших выполнение заданий на получение крапового берета в центре "Тамбукан", руководил курирующий силовой блок вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов.

В сети также появились видео с места инцидента, снятые со стороны. На опубликованном журналистом Коцем ролике запечатлено, как группа мужчин в форме с криками отступает к остановившемуся на дороге представительскому внедорожнику. "Не то что драка, беспредел жесткий", – комментирует происходящее голос за кадром.

Несмотря на возмущение других бойцов и конфликт, чеченские военнослужащие все же получили краповые береты. Их уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, причём сделал это ещё до того, как информация о конфликте появилась в интернете.

Вице-премьер Чечни, командир СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов находится под европейскими санкциями. В ЕС считают, что он лично курирует "широкомасштабные и систематические преследования" представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
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