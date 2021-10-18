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На военной выставке в США показали робота-пса, вооруженного снайперской винтовкой

На ежегодной выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне компания Ghost Robotics представила новую версию робота-пса Vision, вооруженного снайперской винтовкой.

Фото: sworddefense.com

Об этом сообщило 14 октября издание New Scientist, пишет Гордон.
Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от компании Sword Defense и "мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм". У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 м.

Издание отмечает, что сейчас ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.
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