Фото: sworddefense.com

Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от компании Sword Defense и "мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм". У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 м.

Издание отмечает, что сейчас ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.

Check it out... robot dog w/ wings... New payload with @LockheedMartin Indago #drone and Digital Force Technologies recon sensor for a broad range of #warfighter capabilities @ausaorg #ausa2021. #defense #defence #qugv #specialforces pic.twitter.com/AxuNs3r8PI