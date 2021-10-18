Фото: sworddefense.com





Об этом сообщило 14 октября издание New Scientist, пишет Гордон.

Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от компании Sword Defense и "мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм". У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 м.





Издание отмечает, что сейчас ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.