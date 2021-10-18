



Причины и обстоятельства задержания программиста EPAM неизвестны, непонятно, отпустили ли Никиту после «извинений». В списках правозащитников человека с такой фамилией нет.





Судя по профилю в Linkedin, Никита Имеков работает в EPAM с декабря 2020 года, пишет Dev.by. Он учился в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины по специальностям «физик-инженер» и «инженер-программист».





До прихода в EPAM работал в департаменте охраны МВД в Гомеле — устанавливал, настраивал, программировал системы охранной и пожарной сигнализации, устройства контроля доступа, видеонаблюдения.





Между тем на прошлой неделе, после всей шумихи про наказания за подписки, в МВД заявили, что подписка на телеграм-каналы, признанные «экстремистскими», законодательно не запрещена. Если подписчик не репостил сообщения, не перечислял деньги телеграм-каналу и не передавал туда информацию, его не привлекут к ответственности.