Владимир Андрейченко ведёт приём граждан в Глубоком. Фото «Веснік Глыбоччыны»





Как видно из фото и видео, опубликованных газетой «Веснік Глыбоччыны», и спикер парламента Владимир Андрейченко, и председатель райисполкома Александр Шубский, принимая людей, были без средств индивидуальной защиты органов дыхания.













Посетители при этом, в отличие от чиновников, насколько можно судить по публикации, были в масках.



