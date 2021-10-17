Не смотря на постановление Минздрава спикер парламента Владимир Андрейченко принимал людей без маски
15 октября председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко провел встречу с жителями Глубокского района, чиновники были без масок.
Владимир Андрейченко ведёт приём граждан в Глубоком. Фото «Веснік Глыбоччыны»
Как видно из фото и видео, опубликованных газетой «Веснік Глыбоччыны», и спикер парламента Владимир Андрейченко, и председатель райисполкома Александр Шубский, принимая людей, были без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Посетители при этом, в отличие от чиновников, насколько можно судить по публикации, были в масках.
Напомним, пишет ННВ, что согласно постановлению Министерства здравоохранения с 9 октября в общественных местах в помещениях все обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые должны прикрывать нос, рот и подбородок.
19:03 18/10/2021
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