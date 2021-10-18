«Жить же на что-то надо». Павел Аракелян продает свои музыкальные инструменты
Джазмен Павел Аракелян продает свои музыкальные инструменты. Тенор-саксофон уже продал, остались сопрано, труба и флюгельгорн.
Фото из фейсбука
После 9 августа 2020 года Аракелян забросил и вторую свою работу — фитнес-тренером. «Жить прежней жизнью стало невозможно. По-другому смотришь на вещи. С августа забросил работу фитнес-тренера: вокруг пытают и убивают, а тут люди продолжают качать попы и бицепсы, как будто ничего и не было», — говорил он.
А о своих инструментах сегодня рассказал «Еврорадио» так: «В Беларуси с музыкой сейчас все остановилось. А жить же на что-то надо. Поэтому вынужденно пока продаю инструменты. А там будет видно», пишет Nashaniva.com
18:34 18/10/2021
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