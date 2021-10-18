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Обвиняемые в убийстве известного голландского журналиста предстали перед судом

Двое мужчин, обвиняемых в убийстве голландского криминального журналиста Питера де Вриса, предстали перед судом в Амстердаме.

Фото:dw.com

Ожидается, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle, что окружной суд Амстердама заслушает основные детали проведенного полицейского расследования и любые другие просьбы адвокатов подозреваемых. Основными подозреваемыми по делу остаются 21-летний житель Роттердама и его 35-летний водитель, проживающий в Нидерландах.

Эксперты считают, что убийство могла совершить та же организованная преступная группировка, которую де Врис пытался посадить в тюрьму по делу наркобарона Ридуана Таги. Прокуроры назвали эту банду "машиной для убийств".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал убийство журналиста "нападением на свободную журналистику, которая важна для демократии, конституционного государства и общества".

64-летний Питер де Врис - автор многочисленных статей о криминальных группировках и расследований резонансных уголовных дел. Репортер стал всемирно известен в 1987 году после публикации о похищении в 1983 году главы пивоваренной компании Heineken Фредди Хайнекена. Де Врису неоднократно поступали угрозы, несколько раз власти предоставляли ему государственную охрану.

Напомним, 7 июля в Амстердаме произошло покушение на Питера де Вриса, который был доставлен в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями. На репортера напали вечером 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама, где был гостем популярного телешоу. Свидетели сообщили о пяти выстрелах, одна из пуль попала Питеру де Врису в голову. Спустя неделю журналист скончался в больнице, не приходя в сознание.
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