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Охотились на кабана - застрелили охотника

В Житковичском районе во время загонной охоты на кабана был застрелен 59-летний охотник.


ЧП произошло 16 октября в лесу у деревни Новые Залютичи. 

Примерно в 10 часов один из мужчин произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении раненого кабана, однако поразил другого охотника. От полученных телесных повреждений 59-летний мужчина скончался на месте происшествия. 

Предположительно, погибший, в нарушение правил охоты, сошел со своего номера и проследовал за раненым животным, чтобы его убить.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний житель Житковичей. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК, сообщает Следственный комитет.
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