Охотились на кабана - застрелили охотника
В Житковичском районе во время загонной охоты на кабана был застрелен 59-летний охотник.
ЧП произошло 16 октября в лесу у деревни Новые Залютичи.
Примерно в 10 часов один из мужчин произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении раненого кабана, однако поразил другого охотника. От полученных телесных повреждений 59-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Предположительно, погибший, в нарушение правил охоты, сошел со своего номера и проследовал за раненым животным, чтобы его убить.
По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний житель Житковичей.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК, сообщает Следственный комитет.
16:34 18/10/2021
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