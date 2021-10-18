Следственный комитет предъявил окончательное обвинение 22-летнему жителю агрогородка Аталезь Столбцовского района. Ему инкриминируется пп. 5 и 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью).





Преступление было совершено 24 мая этого года.





По версии следствия, обвиняемый находился дома вместе с отцом и матерью. Накануне у отца был день рождения, который праздновался на протяжении двух дней.





Между сыном и матерью возникла ссора, в ходе которой он ударил ее, облил бензином и поджег. Осознав, что натворил, парень принялся тушить огонь и сам получил ожоги.





Обоих доставили в больницу. По пути женщина заявила врачам, что сын облил ее бензином и поджег. Молодой человек отрицал это обвинение. Он заявил, что женщина пострадала, когда разжигала печь.





У пострадавшей были диагностированы ожоги 60% тела и ожоги верхних дыхательных путей. Женщина умерла в больнице через несколько дней.





В рамках расследования были назначены 18 экспертных исследований. В частности, медосвидетельствование показало, что в крови обвиняемого было 2,46 промилле этилового спирта. На месте следователи изъяли канистру, фрагменты одежды, коробки со спичками, при этом следов горения в печи они не обнаружили.





Обвиняемый признал свою вину частично.





По показаниям отца конфликт возник после просмотра телепередачи. «Парень ударил ее в лицо, отчего женщина упала, после этого вылил на нее бензин. Мать лишь спросила: «Сережа, что ты делаешь?», — говорится в пресс-релизе СК.





Дело передано в прокуратуру для направления в суд.