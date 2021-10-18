Глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявил 16 октября в эфире гостелеканала "Беларусь 1", что по всей стране в больницах перепрофилировано около 32 тыс коек (примерно треть от всех) для лечения заболевших COVID-19 . Из них свободны 2,5 тыс коек.





«Безусловно, это много. 2,5 тыс коек сейчас свободны. Но что значит свободны? Нам хотелось, чтобы было 5 тыс свободных. Мы открываем коечный фонд превентивно, чтобы не было вопросов с госпитализацией. Хотя достаточно большое количество пациентов (с пневмонией в том числе) проходят лечение амбулаторно», — сказал он в эфире БТ.





Таким образом, со слов Пиневича можно сделать вывод, что только в больницах сейчас находится около 29,5 тыс пациентов в ковидных отделениях. Сколько белорусов лечатся от COVID-19 на дому, Дмитрий Пиневич не уточнил, но, судя по тяжелым, то есть больничным пациентам и переполненым поликлиникам, "домашних" как минимум не меньше, а вероятнее всего, в разы больше.





В то же время, согласно официальным данным Минздрава, на 17 октября за все время с начала пандемии были с диагнозом COVID-19:





Зарегистрированы — 571 987 жителей страны,

Выздоровели — 545 245 пациентов,

Умерли — 4 402 пациента.





Несложно посчитать (571 987 — 545 245 — 4 402), что на 17 октября всего официально болеющих коронавирусом было 22 340 человек.





Минздрав в своих данных, правда, не уточняет, что значит «зарегистрированные с положительным тестом на COVID-19». Однако обычно принято говорить, что это все болеющие коронавирусом, а не только, скажем, лежащие в больницах, или какая-то другая часть от всех заболевших.





Таким образом, если верить словам Дмитрия Пиневича, только в больницах на выделенных для заболевших ковидом больных койках лежат на 30-32% больше, чем общее количество болеющих коронавирусом, согласно официальной статистике Минздрава.





На момент подготовки новости Минздрав ещё не публиковал данные за 18 октября. Но чтобы статистика ведомства совпала с данными министра, должен был произойти всплеск не менее +7000 заболевших за сутки. И это без учёта лечащихся на дому.





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Согласно статистике Минздрава от 18 октября, в Беларуси на данный момент болеющих коронавирусом уже стало 23 111 человек, но никак не 30 тысяч.





Чтобы ни значили расхождения в статистике Дмитрия Пиневича и Минздрава (или наше понимание того, что министр имел в виду, называя такие цифры), вывод можно сделать только один — вакцинация необходима.





В больницах очень много болеющих сложной формой COVID-19, да и по домам сидит достаточное количество инфицированных.





«Вопрос даже не в количестве заболевших, а, к сожалению, в тяжести [состояния] заболевающих. Если первые волны шли достаточно легко — да, действительно [пациенты] были более пожилого возраста, — сейчас и тяжесть состояния [увеличилась], и возраст снизился достаточно критично», — заявил Дмитрий Пиневич в той же программе.