Об этом говорится в приказе 1287 от 15.10.2021 г., которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.





Временно оставнавливается: проведение диспансеризации, скрининговые мероприятия, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания и оказание плановой стоматологической помощи.





Это свидетельствует об экстремальной ситуации, которая сложилась в здавоохранении страны в связи с заболеваемостью коронавирусом. Так что берегите себя!



























