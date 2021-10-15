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Минздрав приостанавливает оказание плановой медпомощи

Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.

Минздрав приостанавливает оказание плановой медпомощи
Об этом говорится в приказе 1287 от 15.10.2021 г., которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.

Временно оставнавливается: проведение диспансеризации, скрининговые мероприятия, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания и оказание плановой стоматологической помощи.

Это свидетельствует об экстремальной ситуации, которая сложилась в здавоохранении страны в связи с заболеваемостью коронавирусом. Так что берегите себя!
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