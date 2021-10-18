"Дело продвигается так, что за три месяца на Володарке Андрея ни разу не допросили. С ним не проводили никаких следственных действий.





Его держат лишь бы держать - с обвинением в недоплате коммуналки. Отпустить к семье его нельзя - страшный преступник, он может давить на свидетелей и уничтожать улики, так объяснил нам следователь.





17 числа Андрей не приехал домой - то есть ему продлили срок содержания еще на месяц.





Ничего, зайчики, мы все переживем. А потом устроим большой вечер танцев в Верхнем городе.





Но танцевать – не значит забыть. Можно все на свете простить – но только не тоску и слезы детей. И это я для себя решила", - написала жена Андрея Паулина.







