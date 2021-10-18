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"Нашенивцу" Андрею Скурко продлили срок содержания под стражей - за 3 месяца его ни разу не допросили!

Андрею Скурко продлили срок содержания под стражей. Три месяца с ним не проводят никаких следственных действий

"Дело продвигается так, что за три месяца на Володарке Андрея ни разу не допросили. С ним не проводили никаких следственных действий.

Его держат лишь бы держать - с обвинением в недоплате коммуналки. Отпустить к семье его нельзя - страшный преступник, он может давить на свидетелей и уничтожать улики, так объяснил нам следователь.

17 числа Андрей не приехал домой - то есть ему продлили срок содержания еще на месяц.

Ничего, зайчики, мы все переживем. А потом устроим большой вечер танцев в Верхнем городе.

Но танцевать – не значит забыть. Можно все на свете простить – но только не тоску и слезы детей. И это я для себя решила", - написала жена Андрея Паулина.
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