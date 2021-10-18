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Врач-пульмонолог: Вся Беларусь горит красным пламенем. Бегите прививаться

Врач-пульмонолог Евгения Борисевич призывает беларусов к вакцинации.

Врач-пульмонолог: Вся Беларусь горит красным пламенем. Бегите прививаться
фото носит иллюстративный характер
"Абсолютно категорично и настойчиво заявляю, бегите все прививаться от коронавирусной инфекции, кто ещё этого не сделал! Вся Беларусь горит красным пламенем. Не испытывайте судьбу и наши возможности (а они не так велики, как кажется).

Население не доверяет и недостаточно информировано о вакцинах. Вокруг пересказываются истории о побочных действиях , а также о наживе на населении. Так вот, я как практикующий врач-пульмонолог (работаю в красной зоне с начала появления Вируса в РБ), не имеющий никакого коммерческого интереса, заявляю , что вакцина себя оправдала!

Вакцинированные , поступившие на больничные койки к нам в стационар переносят болезнь гораздо легче и безболезненно, чем не привитые.


На момент начала четвертой волны лишь 18% населения РБ было привито. Поэтому имеем, что имеем.

Если вы хотите представить нынешнею картинку обстановки в наших стационарах, посмотрите социальную рекламу и ролики из Италии и Испании 1-ой волны. К сожалению, у нас ничего подобного не показывают, а надо бы! Было бы очень отрезвляюще.

Надеюсь, что хоть кому-то эта информация станет полезной и мое мнение как врача, авторитетно без лишних доводов.

Я привита «Спутником» и планирую ревакцинацию в ноябре", - написала Евгения в своем Instagram-аккаунте.
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