Ее получила писательница триллеров Кармен Мола, однако на церемонию награждения пришла не она, а трое друзей — настоящих авторов романов, сообщает CNN





Перед гостями торжественной церемонии, на которой присутствовали король и королева Испании, предстали телевизионные сценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро.





Зрители ожидали увидеть писательницу, женщину-профессора, жену и мать, которая в свободное время пишет кровавые, захватывающие истории. Мартинес, Диас и Мерсеро сами сформировали такой образ, когда от имени Кармен Мола давали интервью СМИ.









Роман, за который была вручена премия, называется «Чудовище». Он повествует о серийном убийце, который орудует в охваченном эпидемией холеры городе.





CNN отмечает, что в 2020 году Женский институт в Испании включил произведения Кармен Мола в список «феминистского чтения» наряду с работами Маргарет Этвуд. Экс-глава организации Беатрис Гимено заявила, что Мартинес, Диас и Мерсеро — мошенники, потому что не просто писали романы, а годами давали интервью в образе женщины.