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В Испании вручили литературную премию писательнице триллеров Кармен Мола. Поклонники были в шоке

В Испании вручили одну из самых влиятельных литературных премий страны «Планета».

Ее получила писательница триллеров Кармен Мола, однако на церемонию награждения пришла не она, а трое друзей — настоящих авторов романов, сообщает CNN

Перед гостями торжественной церемонии, на которой присутствовали король и королева Испании, предстали телевизионные сценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. 

Зрители ожидали увидеть писательницу, женщину-профессора, жену и мать, которая в свободное время пишет кровавые, захватывающие истории. Мартинес, Диас и Мерсеро сами сформировали такой образ, когда от имени Кармен Мола давали интервью СМИ.


Роман, за который была вручена премия, называется «Чудовище». Он повествует о серийном убийце, который орудует в охваченном эпидемией холеры городе.

CNN отмечает, что в 2020 году Женский институт в Испании включил произведения Кармен Мола в список «феминистского чтения» наряду с работами Маргарет Этвуд. Экс-глава организации Беатрис Гимено заявила, что Мартинес, Диас и Мерсеро — мошенники, потому что не просто писали романы, а годами давали интервью в образе женщины.
Источник: snob.ru
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