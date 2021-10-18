В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступает за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей, сообщает dw.com





Как пишет газета Bild в понедельник, 18 октября, глава профсоюза Хайко Теггац (Heiko Teggatz) в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) предупредил об опасности "коллапса" на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, "растет почти взрывообразно" уже несколько месяцев.





По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году.





Профсоюзный лидер заявил о "существенной дополнительной нагрузке" на немецких полицейских, а также о "значительный риске для здоровья", так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.