Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов в ток-шоу «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1».





По его словам, количество таких пациенток и у нас, и в Европе — значительное и это является особенностью дельта-штамма. Он подчеркнул, что это проблема всегда серьезна как для самой женщины, так и для медиков и бороться с ней надо с помощью вакцинации.





К этому же призвал и глава Минздрава Дмитрий Пиневич. Он напомнил, что уже подписаны нормативные документы, которые разрешают и рекомендуют вакцинировать всех не имеющих противопоказаний беременных.





«Нам предстоит достаточно большой путь в женские консультации. Убеждение в необходимости вакцинации — единственный путь в этом отношении», — считает министр.





Следует отметить, что, по официальной не подтвержденной информации, на минувшей неделе стало известно о нескольких случаях смерти от коронавируса беременных женщин.





Напомним, Минздрав разработал отдельные рекомендации по вакцинации женщин от COVID-19 во время беременности и грудного вскармливания.





Согласно документу, женщина может получить у гинеколога либо терапевта женской консультации всю информацию о течении коронавируса при беременности и риске осложнений, пользе и рисках вакцинации, и после этого самостоятельно принимать решение о том, делать ли прививку.





Но поскольку беременность — это фактор высокого риска тяжелого течения ковида, вакцинация рекомендуется всем беременным.





Позавчера Минздрав объявил очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19 — 2 073 новых случая. В Минске под коронавирус занято более половины всего коечного фонда. Всего в Беларуси под лечение пациентов с коронавирусом на данный момент отдано 30 892 койкоместа.



