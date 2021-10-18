Торжественное богослужение и прощальная служба благодарности Иосифа Станевского прошла в 12 часов в воскресенье, 17 октября, в Кафедральном – Фарном костеле в Гродно, пишет Sputnik.

Иосиф Станевский сначала поблагодарил всех гродненских католиков и всех священнослужителей, а в особенности Гродненского епископа Александра Кашкевича, от которого он в Гродненском храме получил посвящение сначала в сан священника, а затем в сан епископа.





Также он обратился к верующим- особенно к молодежи с просьбой не боятся жить с Богом в сердце, приходить в храм и своим присутствием показывать, что Вера жива.





Также Иосиф Станевский отметил, что это не последнее богослужение, которое он проводит в Гродненской епархии, он надеется вскоре приехать сюда снова.





Напоследок верующие поздравили нового архиепископа и сказали, что и дальше будут молиться за его служение в новой должности.





Иосиф Станевский был назначен решением Папы Римского на должность архиепископа Минско-Могилевского 14 сентября нынешнего года.

Новый католический митрополит вступит в должность в субботу, 23 октября, в 11:00 в Минске – во время торжественного богослужения в кафедральном костеле Наисвятейшей Девы Марии на площади Свободы.