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Что сказал на прощание в Гродно новый архиепископ Станевский?

Новый католический архиепископ Иосиф Станевский провел в Фарном костеле Гродно прощальное богослужение за неделю до своего официального вступления в должность и обратился к гродненским верующим.

Торжественное богослужение и прощальная служба благодарности Иосифа Станевского прошла в 12 часов в воскресенье, 17 октября, в Кафедральном – Фарном костеле в Гродно, пишет Sputnik.
Иосиф Станевский сначала поблагодарил всех гродненских католиков и всех священнослужителей, а в особенности Гродненского епископа Александра Кашкевича, от которого он в Гродненском храме получил посвящение сначала в сан священника, а затем в сан епископа.

Также он обратился к верующим- особенно к молодежи с просьбой не боятся жить с Богом в сердце, приходить в храм и своим присутствием показывать, что Вера жива.

Также Иосиф Станевский отметил, что это не последнее богослужение, которое он проводит в Гродненской епархии, он надеется вскоре приехать сюда снова.

Напоследок верующие поздравили нового архиепископа и сказали, что и дальше будут молиться за его служение в новой должности.

 Иосиф Станевский был назначен решением Папы Римского на должность архиепископа Минско-Могилевского 14 сентября нынешнего года. 
Новый католический митрополит вступит в должность в субботу, 23 октября, в 11:00 в Минске – во время торжественного богослужения в кафедральном костеле Наисвятейшей Девы Марии на площади Свободы.
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