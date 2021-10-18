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"Молитесь за нас". На Гаити похитили 17 американских миссионеров, власти обвиняют банду 400 Mawozo

17 миссионеров из Северной Америки и членов их семей, включая детей, похищены вооруженной бандой недалеко от Порт-о-Пренса в Гаити.

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17 миссионеров из Северной Америки и членов их семей, включая детей, похищены вооруженной бандой недалеко от Порт-о-Пренса в Гаити. Христианская организация Christian Aid Ministries, к которой принадлежат похищенные, подтвердила, что в группе - 16 граждан США и один - Канады; среди них пятеро мужчин, семь женщин и пятеро детей, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным агентства Франс-пресс, вместе с ними также захвачены местные жители, однако об их числе не сообщается.

Власти Гаити считают, что за похищением миссионеров из Северной Америки стоит влиятельная криминальная группировка под названием 400 Mawozo. Эту банду называют одной из самых опасных в стране, в апреле этого года она также похитила пятерых католических священников и двух монахинь.

В заявлении миссионерской организации сказано, что группа была захвачена в субботу 16 октября во время визита в местный детский дом. "Молитесь за тех, кто обращается к Господу за напутствием и принимает решения по этому поводу", - призывает Christian Aid Ministries.

Официальный представитель Госдепартамента США сообщил агентству Рейтер, что власти знают об этих сообщениях, однако не дал других подробностей.

Похищение произошло между 8 и 10 утра в субботу, передает американская пресса.

По данным Washington Post, один из похищенных американцев смог отправить сообщение через WhatsApp, где говорилось: "Пожалуйста, молитесь за нас. Нас держат в заложниках, они похитили нашего водителя", сообщает издание.
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