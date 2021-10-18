В Польше задержали грузовой микроавтобус, в котором везли 27 иракцев. Водитель - украинец, задержан
В Польше в Мазовецком воеводстве задержали грузовой микроавтобус, в котором везли 27 иракцев, нелегально перешедших границу.
Задержанные мигранты / twitter.com/straz_graniczna
В Польше в Мазовецком воеводстве задержали грузовой микроавтобус, в котором везли 27 иракцев, нелегально перешедших границу. Как сообщают польские пограничники, мигранты находились в автомобиле популярной курьерской компании. Водителем оказался гражданин Украины, он задержан.
Накануне в Польше были задержаны пять проводников, которые помогали мигрантам в нелегальном переходе белорусско-польской границы. Также им помогают добраться до Германии. С начала августа туда попало более 4 тысяч человек — иракцев, сирийцев и иранцев, которые пробирались через Беларусь и Польшу. Полиция Германии выступает за введение контроля на польской границе, сообщает dw.com.
09:22 18/10/2021
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