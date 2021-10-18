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Как ведут прием пациентов минские поликлиники. Кому доставят рецепты на дом?

Столичные поликлиники переведены на эпидемиологический режим работы. Как теперь организовано оказание медицинской помощи и что нужно знать пациентам.

Как ведут прием пациентов минские поликлиники. Кому доставят рецепты на дом?
Об этом корреспондент агентства «Минск-Новости» побеседовала с заместителем главного врача 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района Илоной Гончаровой.

— В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 сентября 2021 года № 1141 организация приема пациентов в поликлиниках изменилась. Такое решение было принято в связи с четвертой волной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Каких аспектов коснулись изменения?

— Прежде всего ограничено оказание плановой медицинской помощи: проведение диспансерных осмотров, реабилитационных мероприятий, физиотерапевтического лечения. Консультации врачей-специалистов проводятся по талонам, которые пациент может заказать на сайте поликлиники или позвонив в справочно-информационную службу. Если к нам обращается человек с обострением заболевания или с острой ситуацией, которая не терпит отлагательств, необходимая помощь ему оказывается немедленно: проводится объективный осмотр специалистом, используются лабораторные и инструментальные методы исследования. Отменены талоны к врачам общей практики. Это сделано для того, чтобы врач мог регулировать поток пациентов и очередность приема. В настоящее время основной объем пациентов составляют горожане, которые проходят курс амбулаторного лечения по COVID-19 (после окончания срока самоизоляции) и ОРВИ. Продолжено проведение некоторых профосмотров — только самых необходимых, например, если человек устраивается на работу. В целом акцент делается на обслуживание пациентов на дому и электронные сервисы.

— Как это работает?

— Выписка рецептурных бланков организована дистанционно. Пациенты с хроническими заболеваниями, люди с инвалидностью и пожилые могут их заказать по телефону. Рецепт доставят по месту их проживания наши медицинские сестры или волонтеры БРСМ и Красного Креста. Если кому-то нужна выписка из меддокументов, то ее можно заказать на сайте поликлиники. Она готовится в течение пяти дней.

— Увеличилась ли нагрузка у врачей?

— Рост заболеваемости по-прежнему наблюдается. Максимальное количество наших специалистов задействовано в работе инфекционного блока, контактных бригад и call-центра. На данный момент у нас работают четыре врачебно-сестринские бригады и две сестринские. Они обеспечены автотранспортом и выезжают по вызову с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований. Больного на дому осматривают, измеряют сатурацию (уровень кислорода в крови), рекомендуют лечение, проводят забор назофарингеальных мазков, при необходимости госпитализируют. Контактные бригады выезжают планово на осмотры при ухудшении состояния пациента, установленного при наблюдении медицинскими сестрами общей врачебной практики или после поступившего в call-центр поликлиники звонка от пациента. Если у заболевшего подтвердился коронавирус, он должен соблюдать режим самоизоляции в течение семи дней. При этом не остаются без внимания и контакты первого уровня. Постоянно поддерживается связь с пациентами по телефону с целью уточнения их состояния. Временно не работают отделения дневного пребывания и профилактики. Их специалисты сейчас задействованы в оказании медицинской помощи больным с COVID-19.

— Но двери поликлиники не закрыты. Какие-то меры принимаются для разграничения потоков пациентов?

— Конечно. Для тех, у кого наблюдаются признаки респираторной инфекции либо повышена температура, предусмотрен отдельный вход в поликлинику. Пациент сразу же попадает в инфекционный блок. Сейчас там работают три кабинета, где ведут прием врачи, и отдельный кабинет для забора мазков. Обратившийся получает назначения врача, листок нетрудоспособности, у него берут мазки для ПЦР-теста. Как только результат готов, его сообщают по телефону. Ограничили посещение поликлиники для беременных женщин. Врачи акушеры-гинекологи и акушерки женской консультации активно работают с ними по телефону, но если необходим плановый осмотр, то для этого есть отдельный вход. Им могут воспользоваться также пациенты, обратившиеся для профосмотра либо вакцинации.

— Обязательно ли записываться заранее, чтобы сделать прививку от коронавируса?

— Нет. Вакцинацию проводим в отдельном крыле в целях безопасности. На третьем этаже выделены три кабинета, где врачи осматривают желающих сделать прививку от коронавируса. Вакцин достаточно. Есть китайская Vero Cell, российские «Спутник V» и «Спутник Лайт». Также можно пройти ревакцинацию тем, кто делал прививку девять месяцев назад. За нашей поликлиникой закреплены 47 100 человек. На данный момент из них привиты 34,8 %. Это хороший результат.

Мы провели анализ и выяснили, что подавляющее большинство пациентов, которые заболевают коронавирусной инфекцией, не вакцинированы. А вот среди привитых процент заболевших составляет от трех до пяти. Призываем минчан сделать прививку — защитить себя и своих близких. Так мы сможем снизить рост заболеваемости, распространенности инфекции и тяжелых случаев.

Алгоритм действий для пациентов


При наличии признаков ОРВИ (без подтвержденной инфекции COVID-19) и удовлетворительном самочувствии вы можете обратиться на прием к врачу-инфекционисту непосредственно в поликлинике с 8:00 до 19:30 в рабочие дни. Для таких пациентов предусмотрен отдельный вход.

При наличии признаков ОРВИ (без подтвержденной инфекции COVID-19), но при неудовлетворительном самочувствии вы можете вызвать врача на дом с 7:30 до 18:00 в будни и с 9:00 до 17:00 в субботние и праздничные дни по телефону, указанному на сайте медицинского учреждения. В нерабочее время необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.

Если вы болеете инфекцией COVID-19 либо являетесь контактом 1-го уровня, по всем возникающим вопросам обращайтесь в call-центр, телефоны также указаны на сайте поликлиники.
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