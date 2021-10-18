Снова граница с Литвой: на выезд из Беларуси стоит почти 2 тысячи фур
Самым загруженным снова стало литовское направление – там стоит более половины всего числа находящихся на границах грузовых машин.
Чуть менее 2 тысяч большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС, такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета республики по состоянию на утро понедельника.
По данным ведомства, больше всего машин (1160) стоит на белорусско-литовской границе:
"Видзы" – более 160,
"Котловка" – более 300,
"Каменный Лог" – более 330,
"Бенякони" – более 130,
"Привалка" – более 240.
Есть проблемы и на границе с Польшей. В пунктах пропуска стоят 430 фур:
"Брузги" - более 170,
"Берестовица" - более 110,
"Козловичи" - более 150.
На белорусско-латвийской границе также скопилось более 390 большегрузов:
"Григоровщина" - более 190,
"Урбаны" - более 200.
На границах с Украиной очередей нет.
Ранее в Таможенном комитете Беларуси сообщили, что в связи с очередями смены работников усилены в пунктах пропуска на границах Беларуси. Там отметили, что белорусские пограничники пропускают транспорт без задержек.
Стоят по четверо суток: кто виноват в очередях фур на границе с ЕС?>>>
Как заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский, сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполняют договоренности по пропуску большегрузов не полностью, пишет sputnik.by
09:00 18/10/2021
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