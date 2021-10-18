Чуть менее 2 тысяч большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС, такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета республики по состоянию на утро понедельника.





По данным ведомства, больше всего машин (1160) стоит на белорусско-литовской границе:





"Видзы" – более 160,

"Котловка" – более 300,

"Каменный Лог" – более 330,

"Бенякони" – более 130,

"Привалка" – более 240.

Есть проблемы и на границе с Польшей. В пунктах пропуска стоят 430 фур:

"Брузги" - более 170,

"Берестовица" - более 110,

"Козловичи" - более 150.

На белорусско-латвийской границе также скопилось более 390 большегрузов:

"Григоровщина" - более 190,

"Урбаны" - более 200.





На границах с Украиной очередей нет.

Ранее в Таможенном комитете Беларуси сообщили, что в связи с очередями смены работников усилены в пунктах пропуска на границах Беларуси. Там отметили, что белорусские пограничники пропускают транспорт без задержек.

Стоят по четверо суток: кто виноват в очередях фур на границе с ЕС?>>>

Как заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский, сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполняют договоренности по пропуску большегрузов не полностью, пишет sputnik.by



