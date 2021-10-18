+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Среди белого дня: в Гомеле задержали насильника

В Гомеле сотрудник МЧС пришел на помощь девушке и задержал сексуального насильника.


"Сегодня слушателем Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС прапорщиком внутренней службы Владимиром Ерохиным был задержан мужчина 1985 г.р. при совершении преступления насильственного характера", - сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье, пишет interfax.by

Там рассказали, что около 7 утра при при заступлении в суточный наряд прапорщик внутренней службы со стороны внутреннего двора общежития по проспекту Октября услышал крики о помощи.

"Побежав на крик, увидел девушку в слезах и мужчину. Девушка кричала, отбивалась и звала на помощь", - рассказали в МЧС.

Прапорщик схватил мужчину за руки, опрокинул его на землю и обездвижил. В этот момент к нему подбежали ещё трое слушателей университета МЧС, а также двое прохожих. Они помогли держать нападавшего и позвонили в милицию.

На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны Советского района Гомеля, которые и задержали злоумышленника.

 "36-летний задержанный подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Он ранее неоднократно судим за аналогичное преступление и хулиганство. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия", - проинформировали в МЧС.

Фото: МЧС
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]