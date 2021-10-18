



"Сегодня слушателем Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС прапорщиком внутренней службы Владимиром Ерохиным был задержан мужчина 1985 г.р. при совершении преступления насильственного характера", - сообщили в МЧС Беларуси в воскресенье, пишет interfax.by





Там рассказали, что около 7 утра при при заступлении в суточный наряд прапорщик внутренней службы со стороны внутреннего двора общежития по проспекту Октября услышал крики о помощи.





"Побежав на крик, увидел девушку в слезах и мужчину. Девушка кричала, отбивалась и звала на помощь", - рассказали в МЧС.





Прапорщик схватил мужчину за руки, опрокинул его на землю и обездвижил. В этот момент к нему подбежали ещё трое слушателей университета МЧС, а также двое прохожих. Они помогли держать нападавшего и позвонили в милицию.





На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны Советского района Гомеля, которые и задержали злоумышленника.





"36-летний задержанный подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Он ранее неоднократно судим за аналогичное преступление и хулиганство. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия", - проинформировали в МЧС.





Фото: МЧС



