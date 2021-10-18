— Забавно, но моё «деяние» из речи в защиту Виктора Бабарико увековечено теперь в нормативном акте. И как увековечено! — отмечает адвокат Дмитрий Лаевский.

Напомню: 22-23 июня 2021 в судебных прениях я обосновал невиновность Виктора Бабарико и других обвиняемых членов правления Белгазпромбанка и просил суд их оправдать.





Обосновать невиновность других обвиняемых было важно для защиты Виктора Дмитриевича (поскольку ему вменялось руководство якобы организованной преступной группой, а исходя из УК виновность руководителя определяется через виновность членов группы).





Но за это обоснование невиновности других обвиняемых в июле 2021 меня лишили статуса адвоката. Хотя я действовал на основании прав защитника согласно УПК.





И вот 15 октября 2021 года опубликованы новые Правила профессиональной этики адвоката, утвержденные приказом Минюста, в которых пункт 21 дополнен новым абзацем:





«21. Адвокат не вправе:





<...>





высказывать мнение о ... невиновности обвиняемых, защиту которых он не осуществляет».





Это положение абсурдно, но я о другом. Сделав только сейчас запрещенными те действия, за которые меня наказали в июле, Минюст сам же подтвердил, что ранее мои действия запрещенными не являлись. Это ещё раз доказывает, что адвокатского статуса меня лишили произвольно, — заключает защитник.





Напомним, в июле Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов. Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов — «за просьбу об оправдании людей».



