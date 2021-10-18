Адвокат Лаевский: «Забавно, но мое «деяние» из речи в защиту Бабарико увековечено теперь в нормативном акте»
Защитник удивился новым Правилам профессиональной этики адвоката, утвержденным Минюстом, ведь по ним его незаконно лишили статуса.
Дмитрий Лаевский. Фото DW
— Забавно, но моё «деяние» из речи в защиту Виктора Бабарико увековечено теперь в нормативном акте. И как увековечено! — отмечает адвокат Дмитрий Лаевский.
Напомню: 22-23 июня 2021 в судебных прениях я обосновал невиновность Виктора Бабарико и других обвиняемых членов правления Белгазпромбанка и просил суд их оправдать.
Обосновать невиновность других обвиняемых было важно для защиты Виктора Дмитриевича (поскольку ему вменялось руководство якобы организованной преступной группой, а исходя из УК виновность руководителя определяется через виновность членов группы).
Но за это обоснование невиновности других обвиняемых в июле 2021 меня лишили статуса адвоката. Хотя я действовал на основании прав защитника согласно УПК.
И вот 15 октября 2021 года опубликованы новые Правила профессиональной этики адвоката, утвержденные приказом Минюста, в которых пункт 21 дополнен новым абзацем:
«21. Адвокат не вправе:
<...>
высказывать мнение о ... невиновности обвиняемых, защиту которых он не осуществляет».
Это положение абсурдно, но я о другом. Сделав только сейчас запрещенными те действия, за которые меня наказали в июле, Минюст сам же подтвердил, что ранее мои действия запрещенными не являлись. Это ещё раз доказывает, что адвокатского статуса меня лишили произвольно, — заключает защитник.
Напомним, в июле Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов. Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов — «за просьбу об оправдании людей».
Сам Бабарико, как отмечает его пресс-служба, в недавнем письме писал про своих адвокатов: «Они — настоящие профессионалы и люди. То есть яркий пример попадания в правильную выборку: профессионал-человек», пишет Салідарнасць.
08:29 18/10/2021
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