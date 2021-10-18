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В США нашли дом, сделанный целиком из надгробных плит

В американском штате Вирджиния существует дом из надгробий с кладбища. На необычное строение в городе Питерсберг, которое лишь на первый взгляд сделано из состаренного камня.

Отмечается, что небольшой особняк, окруженный сейчас красивой лужайкой и цветником, построили еще в 1930-х годах.

Выбор материала объяснялся тем, что во время Великой депрессии правительство не могло оплатить содержание кладбищ. В результате надгробия, которые были установлены на захоронениях солдат, погибших при осаде города, разрезали пополам, верхние части оставили на земле, а нижние продали с аукциона по 45 долларов за штуку.


Мраморные камни в количестве 2200 штук выиграл Освальд Янг, который и решил использовать их в строительстве. Из надгробных плит сделан дом, дорожки и дымоход, пишет oxu.az со ссылкой на РЕН ТВ
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