Отмечается, что небольшой особняк, окруженный сейчас красивой лужайкой и цветником, построили еще в 1930-х годах.





Выбор материала объяснялся тем, что во время Великой депрессии правительство не могло оплатить содержание кладбищ. В результате надгробия, которые были установлены на захоронениях солдат, погибших при осаде города, разрезали пополам, верхние части оставили на земле, а нижние продали с аукциона по 45 долларов за штуку.









Мраморные камни в количестве 2200 штук выиграл Освальд Янг, который и решил использовать их в строительстве. Из надгробных плит сделан дом, дорожки и дымоход, пишет oxu.az со ссылкой на РЕН ТВ



