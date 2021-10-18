Инфекционист: Пациент, заболевший дельта-штаммом Covid-19, заражает шестерых человек
Пациент, заболевший дельта-штаммом Covid-19, может заразить шестерых человек. Тогда как раньше считалось, что больной заражает 2-3 вокруг, рассказал белорусский врач-инфекционист Никита Соловей на своем youtube-канале.
“В мире продолжает распространяться штамм “дельта”. Он передается намного быстрее. Раньше мы считали, что больной коронавирусом может инфицировать 2-3 человек вокруг, то теперь показатель - 6”, - подтвердил Соловей.
Кроме того, обратил внимание белорусский врач, инфицированные “дельтой” в 2 раза чаще попадают в больницы.
Соловей подчеркнул, что в Беларуси наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Постепенно растет число летальных исходов не только из групп риска, но и среди молодых людей без патологий, пишет Смартпресс.
Врач напомнил о необходимости вакцинации. Соловей утверждает, что случаи тромбоза как последствие прививки фиксируются только от вакцины AstraZeneca, но не от VeroCell и “Спутник V”.
08:13 18/10/2021
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