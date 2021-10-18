“В мире продолжает распространяться штамм “дельта”. Он передается намного быстрее. Раньше мы считали, что больной коронавирусом может инфицировать 2-3 человек вокруг, то теперь показатель - 6”, - подтвердил Соловей.





Кроме того, обратил внимание белорусский врач, инфицированные “дельтой” в 2 раза чаще попадают в больницы.





Соловей подчеркнул, что в Беларуси наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Постепенно растет число летальных исходов не только из групп риска, но и среди молодых людей без патологий, пишет Смартпресс.





Врач напомнил о необходимости вакцинации. Соловей утверждает, что случаи тромбоза как последствие прививки фиксируются только от вакцины AstraZeneca, но не от VeroCell и “Спутник V”.



