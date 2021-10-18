



Ректор БГУИР Вадим Богуш в эфире телеканала СТВ прокомментировал ситуацию с развратным "посвящением" в первокурсники.





На вопрос корреспондентки, дадут ли шанс первокурсника, которые устроили развратный квест на день первокурсника, ректор БГУИР ответил, что нужно учиться на чужих ошибках.





"Шанс каждое утро, когда солнце восходит. Не то чтобы такое не повторялось, а чтобы сами студенты осознали. Есть же пословица, которая касается обучения на чужих ошибках и на своих. Я искренне желаю, чтобы учились на чужих, потому что свои – очень больно этот опыт приходит",– сказал он.





По словам Богуша, эта ситуация крайне негативно сказалась на имидже университета и вызвала отрицательные эмоции у преподавателей и студентов вуза.

Он подчеркнул, что вещи, которые попадают в интернет, остаются навечно. "Во-первых, надо мозги иметь, когда дурачишься. Во-вторых, есть вещи, которые не должны быть в принципе опубличены", – отметил ректор.

"И теперь придется очень долго и упорно работать, чтобы (забыться-то – оно не забудется) по крайней мере нужные уроки были извлечены студентами из этого", – резюмировал он.







