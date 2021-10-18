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Вступили в силу изменения в порядок безвизового въезда в Беларусь - кого коснется

С 17 октября в Беларуси, согласно указу президента №345, вступили в силу изменения в порядок безвизового въезда в республику, сообщили в МИД.

В соответствии с указом, действие безвизового порядка въезда в Беларусь на срок не более 30 суток и выезда из Беларуси распространено помимо Национального аэропорта Минск на пункты пропуска Аэропорт Брест, Аэропорт Витебск, Аэропорт Гомель, Аэропорт Гродно, Аэропорт Могилев. Указом уточнен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда, пишет Интерфакс-Запад.


"С учетом того, что на сегодняшний день взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 г. с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании – соглашением между правительством Республики Беларусь и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 г., Албания и Китай исключены из указанного Перечня", - пояснили в министерстве иностранных дел Беларуси.

"Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь, как и ранее, осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска", - отметили в МИД.
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