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Впервые за 20 лет в мире увеличилось число людей, живущих за чертой бедности - ООН

Генеральный секретарь ООН предупредил о росте числа людей, живущих в условиях крайней бедности.

Рост показателей нищеты наблюдается впервые за двадцать лет и связан он прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира. В прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности, напомнил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают 17 октября.

По словам генсека, необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего - с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад, пишет Интерфакс-Запад.
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