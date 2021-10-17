У Ивана Кирчука случился инфаркт
У 63-летнего лидера этно-трио «Троіца» Ивана Кирчука случился инфаркт.
Иван Кирчук. Фото: vk.com/ethnotriotroitsa
Музыкант находится в больнице, сообщает «Еврорадио».
Иван Кирчук – известный беларусский музыкант, композитор, фольклорист, писатель, преподаватель. Он является автором многих программ и реконструированных обрядов и праздников для учебных заведений Беларуси.
В фольклорно-этнографических экспедициях по Беларуси он собрал уникальные материалы, среди которых — предметы народного быта, коллекция старинной одежды, народных музыкальных инструментов, масок, аудио и видео архив народных исполнителей и фольклорных коллективов.
18:58 17/10/2021
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