+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

У Ивана Кирчука случился инфаркт

У 63-летнего лидера этно-трио «Троіца» Ивана Кирчука случился инфаркт.

Иван Кирчук. Фото: vk.com/ethnotriotroitsa

 Музыкант находится в больнице, сообщает «Еврорадио».

Иван Кирчук – известный беларусский музыкант, композитор, фольклорист, писатель, преподаватель. Он является автором многих программ и реконструированных обрядов и праздников для учебных заведений Беларуси.

В фольклорно-этнографических экспедициях по Беларуси он собрал уникальные материалы, среди которых — предметы народного быта, коллекция старинной одежды, народных музыкальных инструментов, масок, аудио и видео архив народных исполнителей и фольклорных коллективов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]