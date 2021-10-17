У Ивана Кирчука случился инфаркт

Иван Кирчук. Фото: vk.com/ethnotriotroitsa





Музыкант находится в больнице, сообщает «Еврорадио».





Иван Кирчук – известный беларусский музыкант, композитор, фольклорист, писатель, преподаватель. Он является автором многих программ и реконструированных обрядов и праздников для учебных заведений Беларуси.





В фольклорно-этнографических экспедициях по Беларуси он собрал уникальные материалы, среди которых — предметы народного быта, коллекция старинной одежды, народных музыкальных инструментов, масок, аудио и видео архив народных исполнителей и фольклорных коллективов.